Врач Павлова озвучила «два простых секрета» похудения

«Ложиться спать нужно не позднее 23:00 – за счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления калорий примерно до 380 ккал».

Врач-эндокринолог Зухра Павлова озвучила «два простых секрета» похудения. Одним таким секретом, утверждает врач, является сон – он должен длиться не меньше 7 часов. Кроме того, имеет значение то, когда человек отправляется в постель.Другим «простым секретом» похудения» Павлова считает питье воды.В частности, врач рекомендует с этой целью выпивать перед едой стакан воды. Также важно, чтобы в течение дня человеком употреблялось достаточное количество жидкости, не содержащей сахара и других возможных калорийных добавок, подсластителей.До этого терапевт Надежда Чернышова рассказала в интервью, как рассчитать количество воды, которое нужно употреблять за сутки. Медик сообщила, что воду следует пить из расчета 30 миллилитров влаги на килограмм своего веса, но это количество является максимальным, злоупотреблять влагой не следует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что снижать высокое давление эффективно помогают продукты с калием