Эндокринолог предупредила мужчин о вредных для них продуктах

«Молочные продукты повышают количество женских половых гормонов и снижают уровень тестостерона», - отметила Алкашева, беседуя с «Мослентой».

«Переизбыток кофе приводит к колебаниям артериального давления, а также к нарушениям работы надпочечников и снижению уровня тестостерона», - констатировала врач-эндокринолог.

Эндокринолог Алкашева предупредила в интервью мужчин о том, что употребление соевых продуктов может пагубно влиять на гормональный баланс в их организме. Специалист объяснила, что соя содержит много веществ изофлавонов, схожих в своем действии с женскими гормонами. Употребление соевых продуктов может стимулировать у мужчин жировые отложения по женскому типу.Еще один потенциально вредный для мужчин продукт – жирное молоко.Также специалист призвала сильный пол не злоупотреблять пивом. Солод, присутствующий в его составе, насыщен фитоэстрогенами, которые повышают в мужском теле концентрацию женских половых гормонов. Постоянное питье пива ведет к снижению тестостерона и способствует жироотложению на животе и бедрах.Коме того, мужчинам вреден в большом количестве кофеин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были определены продукты , способные вызывать сильную зависимость.

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