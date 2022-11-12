Диетолог Манакер перечислила полезные свойства белого риса

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рис

Будучи богатым источником марганца, белый рис способствует укреплению костей, и на этом его полезные свойства не заканчиваются.

В комментарии диетолога Лорен Манакер порталу Eat This, Not That были перечислены полезные свойства белого риса. Специалист отметила, что данный продукт обладает незаслуженно плохой репутацией из-за того, что его обычно не рекомендуют есть людям с диабетом и нарушениями обмена веществ.

«Несмотря на то, что блюда из белого риса приводят к резкому уровня глюкозы в крови, этот продукт приносит пользу здоровью, главное, есть его правильно», - сказала в связи с этим Лорен Манакер.


По словам  специалиста, белый рис отличается содержанием целого ряда витаминов и микроэлементов, важных для поддержания хорошего здоровья. В частности, в нем присутствуют дающие энергию углеводы, необходимые мозгу витамины группы В, укрепляющие иммунитет селен, фосфор, цинк.

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«Для здоровья наших костей в организм должен поступать марганец, а он содержится как раз в белом рисе. Также он богат фолиевой кислотой, нужной для профилактики малокровия», - дополнила диетолог.

Эксперт посоветовала есть рис охлажденным. После того, как рис пробыл некоторое время в холодильнике, его крахмал становится устойчивым и действует на кишечник как пробиотик – это полезно для пищеварения и для укрепления иммунной системы.

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