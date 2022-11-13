Диетолог Михалева назвала плюсы и минусы какао

«Какао расширяет кровеносные сосуды и понижает артериальное давление», - заявила Михалева, общаясь с изданием Life.

«Напиток также стимулирует выработку желудочного сока. Людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта пить какао нужно строго умеренно», - предупредила специалист.

Специалист назвала в интервью плюсы и минусы какао. К несомненным плюсам напитка относится высокое содержание антиоксидантов – веществ с противовоспалительным действием. Ряд исследований показали что такие вещества какао как флаванолы могут понижать кровяное давление практически наравне некоторыми гипотензивными лекарствами.Другими плюсами напитка является его помощь в снижении уровня «плохого» холестерина, ведущего к развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца. Кроме того, благодаря позитивному действию какао на сосудистую ткань и сосуды его употребление приносит пользу ЦНС – защищает мозг от переутомления и возрастного увядания, помогает поддерживать эмоциональную стабильность, хорошую память.Говоря о возможных минусах какао, Оксана Михалева напомнила, что напиток обычно готовится с использованием молока и сахара, и это заметно повышает его калорийность. Людям с лишним весом, диабетом пить какао нужно с осторожностью.Если человек возбудим, вспыльчив, склонен к бессоннице, какао может не пойти ему на пользу из-за содержания кофеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что консервированные овощи могут быть и вредны, и полезны

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