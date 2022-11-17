Диетолог Дюваль рассказала, как правильно есть хурму

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хурма

Диетолог Анжелика Дюваль предупредила о несварении из-за неправильного употребления хурмы.

Один из полезных сезонных растительных продуктов – хурма – требует определенных знаний о то, как нужно ее есть. В интервью врача-диетолога Анжелики Дюваль прозвучало мнение, что хурма не терпит соседства с другими продуктами, так что нужно избегать сочетаний с ней. Специалист отметила, что сочетать хурму бывает небезопасно даже с водой.

«Хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком. Может быть сильнейшее несварение в кишечнике», - поделилась диетолог с «Москвой 24».

Анжелика Дюваль добавила, что хурма отличается содержанием большого количества пищевых волокон. Употреблять ее не нужно в сочетании с орехами, другими фруктами: кишечник из-за такого обилия полученной клетчатки будет работать в режиме перегрузок, что может спровоцировать различные нарушения. Людям, уже имеющим хронические кишечные заболевания, хурму в целом нужно есть с осторожностью, только в малых дозах.

«Хурму лучше всего употреблять отдельно от других продуктов, тогда она будет максимально хорошо усваиваться», -  сказала Дюваь о том, как правильно есть оранжевые плоды.

Также диетолог обратила внимание на наличие в хурме легкоусвояемых сахаров – с учетом этого ее лучше не включать в свой рацион диабетикам.

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В отсутствие противопоказаний хурма может стать великолепным дополнением к рациону в сезон холодов и дефицита солнечного света. По словам врача, этот фрукт обеспечивает организм витамином C, под влиянием которого улучшается общее самочувствие, разжижается кровь, эффективнее функционирует иммунная система.

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Анжелика Дюваль
Анжелика Дюваль
ЗОЖ
врач-диетолог
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