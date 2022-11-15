Медик назвала подходящие сезонные продукты для поддержки иммунитета

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала в интервью «КП», какие сезонные продукты являются эффективными для поддержки иммунитета в наступившие холода.По словам специалиста, в осенне-зимний период полезно есть тыкву. Оранжевый цвет этого овоща говорит о большое количество бета-каротина, преобразуемого в витамин А, обеспечивающего хорошее состояние слизистых тканей, выполняющих в том числе функцию местного иммунитета, служащих барьером для вирусов.Еще один полезный сезонный продукт, помогающий не болеть в холода, – это хурма, которая также насыщена бета-каротином. Кроме того, в хурме много витамина С, имеющего очень большое значение для иммунной системы: его получение важно для выработки иммунных клеток, борющихся с патогенами.Также в осенне-зимний сезон Денисенко посоветовала есть яблоки – их употребление укрепляет здоровье легких, улучшает защиту организму от респираторных заболеваний.Помогут поддержать иммунитет и грибы. Этот продукт является источником витамина D. Главное, употреблять в пищу проверенные грибы, поскольку собранные в неподходящем месте, они могут содержать в себе токсинные вещества, впитанные из почвы.Денисенко обратила внимание на сезонные ягоды, такие как клюква, рябина, шиповник, брусника, боярышник. Включив их в свой рацион питания, можно снабдить организм витаминами, антиоксидантами и минералами, которые помогут ему стать устойчивее к действию мигрирующих инфекций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять киви полезно для защиты от простуд.

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