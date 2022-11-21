Врач Полянский напомнил о провоцирующем рак кишечника продукте

«Чрезмерное употребление в пищу красного мяса способствует развитию рака толстой кишки, поэтому врачи рекомендуют съедать не более 300-350 граммов этого продукта в неделю», - отметил Полянский, беседуя с News.ru.

В интервью врача-онколога Владимира Полянского прозвучала рекомендация, адресованная россиянам: употреблять красное мясо в количестве, не превышающем 350 граммов за неделю.Врач подчеркнул: усвоение красного мяса является тяжелой задачей для желудочно-кишечного тракта. По его словам, организм с большим трудом может переварить съеденный кусок мяса, жареного или вареного, – пусть даже он употребляется с овощами или зеленью.Полянский добавил, что вместо красного мяса в рационе должны присутствовать куриная грудка, индейка, кролик. Другая рекомендация врача: после 40 лет нужно проходить колоноскопию, особенно, если в течение жизни употреблялось красное мясо.Также специалист рассказал о том, что внезапно возникающее чувство отвращения к мясу может быть одним из признаков колоректалного рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты разрушают здоровье печени.

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