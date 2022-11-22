«Употребление 30-50 граммов миндаля помогает снизить калорийность следующего приема пищи», - констатировали авторы исследования.

«Регулярное употребление миндаля позволит лучше контролировать аппетит и воздерживаться от потребления высококалорийной пищи в большом количестве», - считают специалисты.

Научные специалисты, представляющие Университет Южной Австралии, пришли к заключению о пользе миндаля для похудения и поддержания здорового веса. Об их проекте рассказал журнал European Journal of Nutrition.В частности, ученые установили, что миндаль снижает аппетит и помогает меньше есть.В проводимых ими испытаниях участвовали 140 человек. Людей разделили на две группы. Участники одной группы утром съедали натощак горстку миндаля, участники второй группы – углеводную закуску. Впоследствии (спустя 30 минут, затем спустя час и два часа) у добровольцев проверяли содержание гормонов в крови. Далее ученые наблюдали за тем, как участники двух групп принимали пищу.Исследователи обнаружили, что у людей, которым давали миндаль, возрастала концентрация глюкагона полипептида поджелудочной железы, благодаря которым пищеварение замедлялось, мозг быстрее получал сигналы о насыщении, а также уменьшался аппетит. Перекусив миндалем, испытуемые начинали есть меньше – их следующий прием пищи терял в среднем 70 ккал.Эффект миндаля ученые связывают с богатым содержанием белка, клетчатки и ненасыщенных жирных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в зимнем рационе помогают не набрать лишний вес.

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