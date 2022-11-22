Некоторым людям лучше отказаться от селедки

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сельдь

Врач Елена Евдокимова сообщила, что некоторым категориям лиц не стоит употребить в пищу сельдь – в частности, она небезопасна при проблемах с ЖКТ и печенью.

Евдокимова констатировала в интервью, что селедка является жирным продуктом, усвоение которого может стать трудной задачей для организма. Людям с хроническими болезнями ЖКТ лучше отказаться от нее, не зная, как отреагирует пищеварительный тракт. По этому поводу им лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом.

Проблемы с печенью, нарушения в работе мочевыделительной системы также являются противопоказаниями к употреблению сельди.

Евдокимова добавила, что селедка, будучи продуктом с высоким содержанием соли, как и все соленья может повышать кровяное давление, способствовать отекам. Учитывая эту особенность, продукт лишний раз лучше не есть людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, пережившим инсульт, имеющим почечные нарушения.

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Кроме того, не нужно употреблять сельдь беременным.

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Елена Евдокимова
Елена Евдокимова
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог
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