Некоторым людям лучше отказаться от селедки

Евдокимова констатировала в интервью, что селедка является жирным продуктом, усвоение которого может стать трудной задачей для организма. Людям с хроническими болезнями ЖКТ лучше отказаться от нее, не зная, как отреагирует пищеварительный тракт. По этому поводу им лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом.Проблемы с печенью, нарушения в работе мочевыделительной системы также являются противопоказаниями к употреблению сельди.Евдокимова добавила, что селедка, будучи продуктом с высоким содержанием соли, как и все соленья может повышать кровяное давление, способствовать отекам. Учитывая эту особенность, продукт лишний раз лучше не есть людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, пережившим инсульт, имеющим почечные нарушения.Кроме того, не нужно употреблять сельдь беременным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные для здоровья свойства присущи обычной селедке.

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