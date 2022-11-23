Диетолог Белоусова объяснила вред сала для печени

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бекон

Врач констатирует, что такой продукт как сало правильнее всего употреблять подобно деликатесу, лишь изредка.

Диетолог Анна Белоусова предупредила в интервью, что частое употребление сала негативно сказывается на состоянии печени.

«Причиной тяжелого поражения печени может стать не только пристрастие к алкоголю, но и систематическое употребление сала», - отметила Белоусова, беседуя с радио Sputnik.

Медик объяснила вред сала для печени. По словам эксперта, этот продукт является гипержировым – для его усвоения требуется много желчи, за выработку которой ответственна печень. Таким образом, сало (в особенности, его щедрая порция) способствует перегрузке, заставляя печень трудиться «на износ».

Анна Белоусова заявила: если сало часто употребляется человеком, чья печень уже не слишком здорова, это пристрастие может привести к развитию более серьезных проблем –

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«такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита».

Диетолог подчеркнула, что есть сало ежедневно или часто не нужно – воспринимать этот продукт следует как деликатес. Пренебрежением данным правилом может довести до больничной койки.

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Анна Белоусова
Анна Белоусова
ЗОЖ
врач-диетолог
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