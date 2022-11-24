Полезные лук и чеснок противопоказаны некоторым людям

«Если простуда уже существует, вылечиться только чесноком или луком не получится, потому что это системное заболевание, при котором идет вирусная нагрузка на весь организм. Но регулярный прием лука или чеснока, особенно на ночь, является прекрасным общепрофилактическим средством», - объяснила врач их полезное действие «Известиям».

Врач Тихомирова рассказала в интервью, что лук и чеснок полезны своим антибактериальным эффектом, который создается благодаря действию летучих веществ фитонцидов. Благодаря употреблению этих пряных овощей происходит укрепление иммунитета слизистых оболочек.В то же время лук и чеснок противопоказаны некоторым людям, отметила Тихомирова. В частности, у тех, кто подвержен поллинозу, могут возникать аллергические реакции. Кроме того, встречается непереносимость лука: она возникает, когда организм не может углевод фукозу, содержащийся в луке. После его поедания при этом возникают вздутие, неприятные симптомы несварения.Также добавила врач, лук и чеснок противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта – гастритах, язвах, холициститах, панкреатитах. Специалист предупредила, что если в пищеварительном тракте имеются раздражение или воспаление, то сильнодействующие компоненты овощей будут вызывать негативные реакции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях противопоказаны семечки.

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