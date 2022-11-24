Медик посоветовала продукты для улучшения концентрации днем

«Красная рыба является источником жирных кислот и йода, оказывающих положительное действие на нервную систему, работу мозга и концентрацию», - отметила Свиридова, беседуя с изданием «Известия».

«Горький шоколад способствует выбросу серотонина и эндорфина, которые помогают удерживать внимание», - уточнила нутрициолог.

Хорошо известно, что в течение рабочего дня возникают периоды, когда умственная деятельность начинает ослабевать – в такие моменты возникают проблемы с концентрацией и способностью сосредотачиваться, люди ощущают снижение тонуса, состояние «мозгового тумана». Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в интервью, что стимулятором когнитивной деятельности днем может быть подходящая еда.Одним из продуктов для улучшения концентрации специалист назвала красную рыбу.Еще одним продуктом, способным «прокачать» когнитивные функции, эксперт считает сельдерей: его позитивный эффект объясняется наличием комплекса витаминов, важных для нейронных процессов (сельдерей содержит витамины А, Е, В, К). Кроме того, поддержку мозгу оказывает шоколад с высоким содержанием какао, как и само какао в виде напитка.Также активизируют работу мозга кофе и ягоды (конкретно черника). Говоря о кофе, Свиридова посоветовала не злоупотребить его количеством – избыток кофеина способствует лишь нервному и умственному истощению. Что касается черники, горсть этой ягоды в ежедневном рационе не только улучшает концентрацию днем, но и способствует стрессоустойчивости, защите мозга от возрастного упадка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно хороши для восполнения уровня магния.

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