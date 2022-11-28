Специалист указала на четыре негативных эффекта овсянки

Диетолог Василиса Пономарева рассказала в интервью «МедикФорум» о негативных эффектах овсянки. Специалист отметила, что овсяная крупа полезна как источник витаминов, клетчатки, минералов, растительного белка. Но овсянкой часто называют овсяные хлопья быстрого приготовления или готовые к употреблению мюсли. Эти продукты содержат много сахара и насыщенных жирных кислот, которые при избыточном употреблении могу вызывать повышение уровней холестерина и сахара, способствовать развитию диабета.Эксперт предупреждает: только при правильном хранении в герметичной упаковке овсянка может долго оставаться вкусной. Если упаковка нарушена, овсянка может быстро стать затхлой.На первый взгляд, овсянка содержит впечатляющие 14 граммов белка на 100 граммов продукта. При этом в ней также содержится большое количество пищевых волокон, которые набухают в желудке и поэтому хорошо насыщают. Таким образом при поедании овсянки может надолго подавляться чувство голода – в результате человек отказывается от приемов пищи и не получаете достаточного количества тех питательных веществ, которые помогают поддерживать и наращивать мышечную массу в течение дня.Одним из преимуществ овса считается то, что он (в зависимости от сорта) не содержит глютен или содержит его крайне мало. Глютен – это белок злаковых культур, который не всегда может усваиваться организмом, что провоцирует появление неприятных проблем с пищеварением. Но мало кто знает, что овсянка содержит авенин – белок, который очень похож своим действием на глютен. Поэтому после ее употребления возможны вздутие, газы, боль в животе, нарушенный стул.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что семена льна могут эффективно устранять атеросклеротические бляшки в артериях.

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