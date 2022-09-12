Сгущенное молоко может быть полезным для здоровья

«В составе качественного сгущенного молока, которое изготовлено по ГОСТу, допускается всего четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, сахар молочный и вода. Такая сгущенка может принести организму определенную пользу, если есть ее в небольших количествах», - сказала медик «Газете.Ru».

«В качественной сгущенке намного меньше трансжиров и других вредных веществ», - отметила эксперт.