Некоторые полезные напитки существенно снижают усвоение железа

«всасывание железа может быть подавлено употреблением чая».

«черный чай, кофе и какао могут быть мощными ингибиторами всасывания негемового железа, содержащегося преимущественно в растительных продуктах».

Железо является ключевым компонентом гемоглобина – белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела. Организм в значительной степени зависит от этого кислорода: в частности, он необходим для развития мозга, выработки гормонов. Таким образом, дефицит железа негативно влияет на многие функции тела, физическое и психическое здоровье.По данным British Journal of Nutrition, способствовать нехватке важного микроэлемента может употребление некоторых напитков из числа тех, которые привычно называются очень полезными. В частности,Специалисты объясняют, что ингибирующее действие напитка обусловлено железосвязывающими свойствами катехинов в чае – группы мощных антиоксидантов. В целом, заключили исследователи, усвоение железа могут снижать все напитки, содержащие высокую концентрацию полифенолов. При этом, отмечают эксперты,Также ухудшать усвоение железа могут растительные чаи, например, ромашковый чай или чай из цветков липы, мяты, а также зеленый чай. Специалисты не рекомендуют употреблять эти напитки сразу после еды, а также пить их в большом количестве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют укреплению сосудов.

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