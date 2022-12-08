Некоторые полезные напитки существенно снижают усвоение железа

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чай

Чай, кофе, какао – эти и другие напитки, считающиеся полезными, могут серьезно уменьшать всасываемость важного для здоровья железа, предупреждают специалисты.

Железо является ключевым компонентом гемоглобина – белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела. Организм в значительной степени зависит от этого кислорода: в частности, он необходим для развития мозга, выработки гормонов. Таким образом, дефицит железа негативно влияет на многие функции тела, физическое и психическое здоровье.

По данным British Journal of Nutrition, способствовать нехватке важного микроэлемента может употребление некоторых напитков из числа тех, которые привычно называются очень полезными. В частности,

«всасывание железа может быть подавлено употреблением чая».

Специалисты объясняют, что ингибирующее действие напитка обусловлено железосвязывающими свойствами катехинов в чае – группы мощных антиоксидантов. В целом, заключили исследователи, усвоение железа могут снижать все напитки, содержащие высокую концентрацию полифенолов. При этом, отмечают эксперты,

Здоровые напитки могут препятствовать усвоению железа в организме


«черный чай, кофе и какао могут быть мощными ингибиторами всасывания негемового железа, содержащегося преимущественно в растительных продуктах».

Также ухудшать усвоение железа могут растительные чаи, например, ромашковый чай или чай из цветков липы, мяты, а также зеленый чай. Специалисты не рекомендуют употреблять эти напитки сразу после еды, а также пить их в большом количестве.

Диетолог рассказал, почему железо может не усваивается организмом


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