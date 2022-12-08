Врач советует гречку и рыбу среди продуктов для укрепления сосудов

«Гречка и другие каши помогают снизить уровень холестерина в крови. В рыбе содержится омега-3, которая полезна для сердца, сосудов и костной ткани», - уточнила Зяблова, беседуя с «Газетой.Ru».

Эндокринолог Зяблова посоветовала для сохранения хорошего сосудистого здоровья ограничивать продукты, стимулирующие выработку холестерина. Чтобы иметь эластичные и крепкие сосуды, необходимо контролировать количество жирной пищи животного происхождения в рационе, отметила медик.Среди продуктов для укрепления сосудов врач советует выбирать гречку, рыбу, а также щавель, бобовые, рыбу.Говоря о других продуктах для укрепления сосудов, эндокринолог назвала полезными авокадо (уменьшает риск холестериновых бляшек) и ягоды, позитивно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Также Зяблова положительно отозвалась о употреблении яиц. Медик порекомендовала есть их вареными – если по две штуки, то не чаще трех раз в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапные ночные пробуждения могут говорить о проблемах с печенью.

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