Диетолог посоветовала продукты для поддержания стройности после 60 лет

«В большинстве этих продуктов отсутствуют качественные ингредиенты и питательные вещества, которые способствуют восстановлению клеток и тканей. Эти продукты содержат большое количество рафинированных углеводов, красителей и сахара, приводят к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме», - объяснила доктор Гарсиа.

«Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что употребление достаточного количества воды способствует потере веса и снижению факторов риска ожирения и диабета второго типа», - поделилась диетолог.

Зарубежный диетолог Бланка Гарсиа рассказала о том, каким должен быть рацион питания людей после 60 лет, если им необходимо сбрасывать лишний вес и поддерживать стройность. Рекомендации специалиста опубликовал журнал Eat This, Not That!.Один из советов: нужно минимизировать количество или полностью исключать из питания продукты, подвергающиеся ультраобработке, в виде полуфабрикатов, чипсов, печенья, выпечки, мороженого.Для поддержания стройности после 60 лет важно употреблять достаточно белка, подчеркнула эксперт. Диетолог отметила, что исследовании подтверждается польза для здоровья от присутствия в рационе разнообразных источников белка. Помимо дающих белок яиц, рыбы, мяса (рекомендуются постная говядина, птица), важно есть растительный белок, присутствующий в чечевице, фасоли, горохе, киноа, грибах, тофу.Также медик советует употреблять цельное зерно, цельнозерновой хлеб, бурый рис, макароны, произведенные из твердых сортов пшеницы. Помимо этого, следует пить водуРанее портал MedikForum.ru писал о том, что семена льна могут улучшать женщинам самочувствие в период менопаузы.

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