Семена льна могут помогать женщинам в менопаузе

«Семена льна способны облегчить самочувствие женщин во время менопаузы, улучшить их защищенность от развития рака», - передал его журнал.

Исследователи установили, что семена льна могут быть полезными для улучшения женского здоровья – их прием способствует более благополучному состоянию женщин во время менопаузы. Об этом проинформировал American Journal of Physiology — Heart and Circulatory Physiology.С наступлением менопаузы в женском организме происходит значительное снижение уровня полового гормона эстрогена. С этим явлением связаны риски разных проблем со здоровьем. Теряя гормоны, организм женщин становится менее выносливым и более уязвимым, что увеличивает подверженность остеопорозу, артриту, сердечным заболеваниям, раку, деменции, внешнему увяданию..Ученые констатировали, что присутствующие в льняных семенах фитоэстрогены способны уменьшать воспаление. Также под их воздействием активизируется вывод из организма канцерогенов, токсинов. По нению специалистов, фитоэстрогены, получаемые с семенами льна, помогают предотвратить раннее старение.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , усугубляющих симптомы артрита.

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