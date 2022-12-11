Жирные и сладкие продукты могут разрушить здоровье поджелудочной

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Российские врачи Сергей Вялов и Ольга Швейкина рассказали о продуктах с разрушительным для поджелудочной железы эффектом.

По словам гепатолога Сергея Вялова, на здоровье поджелудочной негативно сказывается необходимость перерабатывать большое количество жирной пищи в виде наваристых бульонов или жареного жирного мяса. Кроме того, не нужно есть много жирных продуктов, являющихся полезными: например, авокадо или орехов.

В свою очередь, гастроэнтеролог Ольга Швейкина отметила, что разрушать поджелудочную могут также сладкие и копченые продукты. Из рациона людей с хроническим панкреатитом они должны быть исключены. Но даже если с пищеварением нет никаких проблем, такие продукты не должны употребляться на постоянной основе.

Гепатолог Вялов уточнил, по каким симптомам узнаются проблемы с поджелудочной:

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«Нарушение в работе органа выдают боли опоясывающего характера, тошнота, дискомфорт после употребления жирного».

Специалист посоветовал обращаться к врачу при недомогании, не прибегая к приему ферментов. Эти средства не устранят имеющегося воспаления, а без своевременной терапии пострадавшая железа может просто разрушиться.

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Теги : поджелудочная железа, вредные продукты, Сергей Вялов, Ольга Швейкина