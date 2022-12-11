Молочные продукты названы врачом среди самых вредных для женского здоровья

«Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз. Сахар негативно влияет на кожу, а именно на выработку коллагена, в связи с чем женщинам не рекомендуется употребление более 50 граммов простых углеводов в сутки», - проинформировала Алкашева, беседуя с «Мослентой».

Алкашева назвала в интервью продукты, относящиеся к числу наиболее вредных для представительниц женственного пола. Специалист посоветовала взрослым женщинам тщательно контролировать количество поедаемого сахара – данный продукт, употребляемый в больших дозах, не только повышает риск развития ряда заболеваний, но и способствует быстрому внешнему старению.Врач добавила, что все вышесказанное относится также к дрожжевой выпечке – женщинам нужно относится к данному продукту как к деликатесу, употребляя лишь изредка и понемногу.Эндоринолог отметила, что женскому здоровью могут вредить и молочные продукты, если они употребляются в большом количестве. В этом случае продукты на основе молока стимулируют повышенную выработку инсулина, в связи с чем увеличивается уровень тиреоидных гормонов – следствием этого становится появление кожных высыпаний, отеков.Дополнительно врач посоветовала женщинам для сохранения хорошего здоровья избегать употребления алкоголя. Этиловый спирт, содержащийся в спиртном, негативно действует на слизистую кишечника – как результат, нарушается всасываемость важнейших для организма питательных веществ, включая белок, витамины, микроэлементы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление делает сыр опасным для здоровья продуктом.

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