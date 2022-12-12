Диетолог Бобровский опроверг вред картофеля для фигуры

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картофель

Как таковой картофель не является вредным для фигуры и здоровья, однако неподходящие способы его готовки действительно делают блюда из него опасными.

О том, как употреблять картофель с пользой для организма и талии, рассказал в интервью диетолог Андрей Бобровский. Специалист отметил, что сам по себе этот продукт не заставляет человека полнеть или болеть

«Вредным этот продукт делает неправильное приготовление», - сказал он радио Sputnik.

В частности, Бобровский предупредил любителей картофеля фри, что в процессе приготовления и поедания такая картошка трижды окунается в жир (сначала дважды обжаривается для получения полуфабриката и готового блюда, затем употребляется вместе с соусом). Частое употребление изобилующей жиром картошки фри действительно моет создать проблемы, например, с тем  же лишним весом. Кроме того, регулярное употребление такого блюда повышает риски сердечно-сосудистых нарушений, болезней пищеварения.

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В то же время, сказал Боровский, при более диетических способах приготовления картофель является отличным дополнением к рациону питания.

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«Если использовать адекватные рецепты, то мы не будем добавлять в картофель лишние калории. Например, можно готовить его на пару, варить в мундире или жарить с минимальным количеством масла», - подчеркнул специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны исключаться из рациона при болезнях сердца.

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Андрей Бобровский
Андрей Бобровский
ЗОЖ
врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ
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Теги : картофель, польза и вред, Андрей Бобровский
Диетолог Бобровский опроверг вред картофеля для фигуры
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