«Соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку», - отметила Королева, беседуя с «Моской 24».

«Такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза»,- предупредила врач.

Известный специалист в области питания рассказала в интервью что нельзя есть при болезнях сердца, в том числе объяснив, почему сердечникам нужно строго контролировать количество поедаемой соли.Медик посоветовала при слабом сердце не есть соленую квашеную капусту, любую соленую рыбу и икру, а также маринованные огурцы, помидоры или грибы.Еще один тип продуктов, которые лучше не есть при болезнях сердца, – это источники трансжиров. В первую очередь Королева порекомендовала исключить колбасу и сосиски.В целом людям с больным сердцем нужно отказаться от еды, подвергающейся ультраобработке, – это практически люба пища, готовая к употреблению без предварительной готовки или же требующие разогрева полуфабрикаты. Также сердечникам вредны готовые сладости, жареные продукты.Дополнительно Маргарита Королева проинформировала, что а состоянии сердечнососудистой системы негативно сказываются обильные приемы пищи и тяжелые блюда, употребляемые поздним вечером.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная тяга к сладкому может указывать на сахарный диабет.

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