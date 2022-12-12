Врач Лазуренко назвала продукты для укрепления костей в пожилом возрасте

«Нужно восполнять уровень кальция. Это могут быть не только молочно-кислые продукты. В семенах льна или кунжуте тоже находится большое количество кальция, который нам необходим для формирования костной ткани. Причем семена желательно измельчать», – поделилась советом Лазуренко, беседуя с «Москвой 24».

Истончение и хрупкость костей являются типичной проблемой в пожилом возрасте. Говоря о продуктах, которые помогают их укреплять, Лазуренко отметила в интервью важность достаточного получения белка – например, из разных видов мяса. Врач подчеркнула: белок поддерживает целостность костной ткани.Другим типом продуктов для укрепления костей в пожилом возрасте являются источники кальция.Помимо этого, хорошее состояние костей немыслимо без витамина D – он обеспечивает усвоение кальция. Этим витамином организм обеспечивают жирная морская рыба (включая сельдь, скумбрию), водоросли, печень трески, яйца.В то же время эндокринолог рекомендует пожилым людям обращаться к врачу для определения точного состояние костной ткани. Возможно, специалист, назначив соответствующие анализы, сочтет, что необходим дополнительный прием препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям не нужно пить кофе.

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