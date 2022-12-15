Диетолог назвала два правила, как есть пельмени без вреда для фигуры
Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова посоветовала есть пельмени вместе с овощами.
Русакова отметила в интервью, что зимой естественным образом увеличивается тяга к более плотной и сытной пище, и потребление пельменей россиянами в это время года сразу резко увеличивается. Однако данное блюдо небезопасно для фигуры – налегая на пельмешки, можно легко набрать лишний вес
В то же время любителям пельменей совсем не обязательно исключать их из рациона. Русакова сообщила, что существуют два правила, следуя которым можно употреблять пельмени, не полнея. Первое – нужно соблюдать умеренность в порциях. Второе – сопровождать пельмени содержащими клетчатку овощами.
«Лучше есть где-то 10–15 штук среднего размера два раза в неделю. Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться», - поделилась диетолог способом сохранить стройность с «Москвой 24».
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Дарья Русакова
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
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