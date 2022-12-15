Диетолог назвала два правила, как есть пельмени без вреда для фигуры

«Лучше есть где-то 10–15 штук среднего размера два раза в неделю. Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться», - поделилась диетолог способом сохранить стройность с «Москвой 24».

Русакова отметила в интервью, что зимой естественным образом увеличивается тяга к более плотной и сытной пище, и потребление пельменей россиянами в это время года сразу резко увеличивается. Однако данное блюдо небезопасно для фигуры – налегая на пельмешки, можно легко набрать лишний весВ то же время любителям пельменей совсем не обязательно исключать их из рациона. Русакова сообщила, что существуют два правила, следуя которым можно употреблять пельмени, не полнея. Первое – нужно соблюдать умеренность в порциях. Второе – сопровождать пельмени содержащими клетчатку овощами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневное употребление банана улучшает контроль давления и работу сердца.

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