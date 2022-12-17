Медик объяснила, чем вредна селедка под шубой

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селедка под шубой

Смесь ингредиентов селедки под шубой представляет собой небезопасное сочетание, заявила врач Антонина Саволюк.

Селедка под шубой – традиционный для многих россиян традиционный новогодний салат. Терапевт Антонина Саволюк объяснила в интервью, почему данное блюдо может оказаться вредным.

Один из минусов селедки под шубой – обильная майонезная заправка, насыщающая ее ненужным жиром и дополнительными калориями. При наличии диабета, проблем с поджелудочной железой от майонеза лучше воздерживаться.

Также медик Саволюк указала на то, что в своем сочетании компоненты селедки под шубой представляют собой «опасную смесь». При некоторых хронических проблем со здоровьем такой салат есть не следует, считает терапевт.

Врач-диетолог пояснила, кому опасно есть селедку под шубой


«Селедка – это жир, белок и много соли, яйца – это животный белок, майонез – это много соли, много жира, дополнительные углеводы. Все вместе для организма –  опасная смесь», - сказала Антонина Саволюк «Пятому каналу».

Специалист добавила, что отварные картофель, морковь и свекла, входящие в состав блюда, являются источником большого количества углеводов и обладают высоким ГИ, гликемическим индексом. Употребление таких продуктов способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, появлению лишнего веса, а также чревато срывом систем, отвечающим за углеводный обмен.

Диетолог Соломатина: кому не следует есть селедку под шубой?


«Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, высоким давлением, риском атеросклероза и сердечными недугами лучше с такими закусками не экспериментировать», - резюмировала медик.

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Теги : селедка под шубой, опасность для здоровья, Антонина Саволюк