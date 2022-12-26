Мужчинам посоветовали продукты для улучшения потенции
Мужскую потенцию и либидо могут улучшать простые продукты, такие как яйца, помидоры или петрушка – об этом сообщила эндокринолог и нутрициолог Аделина Муртазина.
Врач Муртазина констатировала, что одним из лучших продуктов для укрепления мужского здоровья являются томаты. В помидорах (особенно приготовленных) содержится антиоксидант ликопин – его потребление защищает предстательную железу от воспалительных процессов, снижает риск возникновения рака простаты.
Также для улучшения потенции мужчинам полезно есть зеленые листовые овощи. Беседуя с «Лентой.ру», Муртазина уточнила:
«Для повышения уровня тестостерона необходимо регулярно употреблять в пищу белокочанную капусту, сельдерей, петрушку и салат».
Еще одним «суперпродуктом» для мужчин являются куриные яйца. Они дают организму белок, лютеин, железо, витамин Е – эти вещества позитивно сказываются на состоянии органов мочеполовой системы. По словам специалистки, в США при ослаблении потенции диетологи советуют мужчинам съедать по два-три яйца ежедневно. Но российские медики, учитывая содержание холестерина в яйцах, рекомендуют съедать не больше пяти яиц за неделю.
Муртазина добавила, что в рацион мужчин должны входить орехи (особенно бразильские, кедровые), поскольку они являются источником селена – микроэлемента, участвующего в производстве тестостерона. Мужскую фертильность, в свою очередь, улучшают красный виноград и гранатовый сок.
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