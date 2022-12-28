Медик объяснила, при каких нарушениях нельзя есть холодец

«Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд как холодец, студень, заливное, их употребление запрещено при подагре», - заявила специалист, беседуя с «Москвой 24».

«Не просто так холодец едят с чем-то острым, например, с хреном или горчицей. Эти специи провоцируют выделение желудочных соков и делают переваривание более быстрым и качественным», – сообщила диетолог.

Медик объяснила в интервью, какие проблемы могут возникать при употреблении холодца. Анжелика Дюваль отметила, что данное блюдо является богатым источником пуринов – органических соединений, которые при попадании в организм способствуют кристаллизации солей мочевой кислоты, камнеобразованию. С учетом этой особенности холодец нельзя есть при некоторых нарушениях.Кроме того, холодец не должен присутствовать в питании людей с диагностированным панкреатитом (заболевание поджелудочной железы). Дюваль предупредила: его поедание в случае этой патологии может спровоцировать обострение.Еще одно нарушение, при котором нельзя есть холодец – камни в почках и мочевом пузыре. Мочекаменная болезнь также способна усугубляться под влиянием большого количества пуринов.Медик подчеркнула: даже при отсутствии названных нарушений поедание холодца может ухудшить человеку самочувствие, поскольку он является тяжелым для переваривания блюдом. Справиться с его усвоением организму помогают приправы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях вздутие живота указывает на серьезную проблему.

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