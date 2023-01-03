Для снижения давления полезно есть овощи и жирную рыбу

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бутерброды с красной рыбой

Употребление некоторых продуктов питания позитивно влияет на кровяное давление, способствуя его снижению при гипертензии.

Повышенный уровень кровяного давления означает увеличенную нагрузку на органы тела, включая сосуды, сердце и мозг. Последствием этого является склонность к сердечным приступам, инсультам, патологиям почек.

Существенное влияние на артериальное давление оказывает питание: в частности, гипертензии способствует злоупотребление солью. В свою очередь, некоторые продукты при их регулярном поедании дают эффект снижения артериального давления, об этом сообщило издание Express.

Так, например, давление снижается благодаря овощам и жирной рыбе – есть их с этой целью специалисты рекомендуют два раза в неделю. В интервью изданию врач Брайан Фишер, говоря о рационе для людей с высоким кровяным давлением, отметил:

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«Для нормализации кровяного давления подходит питание, богатое фруктами, семенами, рыбой и овощами».

Также для поддержания здорового уровня кровяного давления медик посоветовал минимизировать количество рафинированных углеводов в рационе – белого хлеба, белого риса, макарон. Еще одна рекомендация эксперта: употреблять продукты, богатые калием, – белую фасоль, бананы, лосось. Данный минерал содействует выводу из организма избытка соли.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не следует измерять артериальное давление.

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