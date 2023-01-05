Может ли возникнуть зависимость от майонеза?

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майонез

У человека вполне может развиться зависимость от майонеза, констатирует диетолог Маргарита Королева.

В интервью Королевой ТАСС прозвучало предупреждение о возможном развитии зависимости от майонеза. Медик заявила, что она возникает в результате того, как на организм влияют консерванты и жир, присутствующие в составе популярного соуса.

О пользе майонеза


«Продукты, которые имеют в составе жир в сочетании с солью или в сочетании с сахаром, воздействуют на опиоидную систему головного мозга и могут при регулярном использовании формировать зависимость», - сказала Маргарита Королева о действии майонеза.

Диетолог добавила: при злоупотреблении майонезом возникают проблемы с задержкой жидкости в организме, аллергическими проявлениями, набором дополнительных килограммов. Специалист подеялась рекомендацией использовать данный соус строго умеренно, а также стараться не применять продукт из магазинов – лучше готовит майонез самостоятельно из натуральных ингредиентов.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалисты советуют не голодать после обильных застолий.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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