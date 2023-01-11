Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах для разжижения крови

«Частая причина густой крови – следствие неправильного питания и гиподинамии. Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови».

Имбирь.

Оливковое масло.

Жирная морская рыба.

Чеснок.

Ананас.

Морская капуста, разнообразные водоросли.

Листовая зелень.

Многообразные виды капусты.

Цельные злаки.

Специалист рассказала, что наличие густой крови является серьезной угрозой для состояния сердечно-сосудистой системы. В этом случае повышаются риски развития таких опасных состояний, как гипертония, тромбоз и тромбоэмболия, инфаркт, инсульт, летальный исход.Изданию «Чемпионат» нутрициолог Гончар сообщила Специалист подчеркнула, что пищевые привычки являются одним из важных аспектов, обеспечивающих разжижение крови. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой, а также легко усваиваемый белок, сложные углеводы, ненасыщенные жиры.Говоря о конкретных продуктах, способных быть «пищевыми антикоагулянтами», Гончар назвала следующие.В названных продуктах содержатся вещества, помещающие нормализовать процессы свертываемости крови. В частности, это антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е, С, гинегрол, фенольные соединения, бромелайн, йод.Также нутрициолог посоветовала употреблять достаточно жидкости – воды и чаев без сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают укрепить здоровье легких.

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