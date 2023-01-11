Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах для разжижения крови

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чеснок

Густая кров связана с повышенным холестерином в крови и появлением атеросклеротических бляшек, предупредила в интервью нутрициолог Ната Гончар.

Специалист рассказала, что наличие густой крови является серьезной угрозой для состояния сердечно-сосудистой системы. В этом случае повышаются риски развития таких опасных состояний, как гипертония, тромбоз и тромбоэмболия, инфаркт, инсульт, летальный исход.
Изданию «Чемпионат» нутрициолог Гончар сообщила:

«Частая причина густой крови – следствие неправильного питания и гиподинамии. Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови».


Специалист подчеркнула, что пищевые привычки являются одним из важных аспектов, обеспечивающих разжижение крови. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой, а также легко усваиваемый белок, сложные углеводы, ненасыщенные жиры.

Говоря о конкретных продуктах, способных быть «пищевыми антикоагулянтами», Гончар назвала следующие.
  • Имбирь.
  • Оливковое масло.
  • Жирная морская рыба.
  • Чеснок.
  • Ананас.
  • Морская капуста, разнообразные водоросли.
  • Листовая зелень.
  • Многообразные виды капусты.
  • Цельные злаки.
В названных продуктах содержатся вещества, помещающие нормализовать процессы свертываемости крови. В частности, это антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е, С, гинегрол, фенольные соединения, бромелайн, йод.

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Также нутрициолог посоветовала употреблять достаточно жидкости – воды и чаев без сахара.

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Ната Гончар
Ната Гончар
ЗОЖ
нутрициолог, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)
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