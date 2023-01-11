Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах для разжижения крови
Густая кров связана с повышенным холестерином в крови и появлением атеросклеротических бляшек, предупредила в интервью нутрициолог Ната Гончар.
Специалист рассказала, что наличие густой крови является серьезной угрозой для состояния сердечно-сосудистой системы. В этом случае повышаются риски развития таких опасных состояний, как гипертония, тромбоз и тромбоэмболия, инфаркт, инсульт, летальный исход.
Изданию «Чемпионат» нутрициолог Гончар сообщила:
«Частая причина густой крови – следствие неправильного питания и гиподинамии. Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови».
Специалист подчеркнула, что пищевые привычки являются одним из важных аспектов, обеспечивающих разжижение крови. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой, а также легко усваиваемый белок, сложные углеводы, ненасыщенные жиры.
Говоря о конкретных продуктах, способных быть «пищевыми антикоагулянтами», Гончар назвала следующие.
- Имбирь.
- Оливковое масло.
- Жирная морская рыба.
- Чеснок.
- Ананас.
- Морская капуста, разнообразные водоросли.
- Листовая зелень.
- Многообразные виды капусты.
- Цельные злаки.
Также нутрициолог посоветовала употреблять достаточно жидкости – воды и чаев без сахара.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают укрепить здоровье легких.
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Ната Гончар
ЗОЖ
нутрициолог, президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)
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