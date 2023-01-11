Врач Соломатина назвала продукты для укрепления здоровья легких

«Сурфактант (смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы) состоит из жира, и для поддержания здоровья легких в рацион нужно обязательно включать жиросодержащие продукты», - объяснила специалист «Москве 24».

Соломатина рассказала в интервью, что витамин A, ответственный за хорошее состояние слизистых тканей, содержится плодах желтого или оранжевого цвета: например, в тыкве, моркови, томатах. Эти продукты очень эффективны для укрепления здоровья легких. Причем для лучшего усвоения из них полезного легким витамина А может понадобиться тепловая обработка, пассировка. Так, если взять томаты, то их идеальная форма для более полного усвоения витамина – это томатная паста.Также Соломатина назвала полезными продуктами для укрепления здоровья легких натуральное свиное сало, сливочное масло, сметану, яичный желток – в общем, источник качественного жира.Помимо этого, врач Соломатина посоветовала есть продукты, укрепляющие сосудистую стенку (такое укрепление важно для хорошего поступления к легким крови). Диетолог назвала продукты с темным окрасом – разные ягоды, сливу, свеклу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какой частотой врачи рекомендуют есть красное мясо.

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