Творог полезен для печени и поджелудочной железы после праздников

«Творог лучше всего поможет восстановить нормальную работу печени и поджелудочной железы после праздников и обильных застолий», - сказала Соломатина.

«Из мяса лучше всего сделать котлеты или тефтели, поскольку они смогут легко перевариться», - добавила специалист.

Медик Елена Соломатина рассказала, что позволяет наладить работу печени и поджелудочной после новогодних каникул, когда этим органам приходилось работать с большей нагрузкой. Диетолог отметила, беседуя с порталом News.ru, что для их восстановления полезно есть творог. В частности, он содержит метионин, необходимый для активной работы печени.Также диетолог порекомендовала россиянам придерживаться щадящего питания. По словам эксперта, из рациона следует хотя бы временно исключить блюда после высокой термической обработки, все жареное и прокаленное, копченое, с темной корочкой. Кроме того, важно следить за количеством соли и стараться есть ее меньше.Еще один совет диетолога: блюда не должны быть многокомпонентными, состав доложен быть по возможности упрощенным, чтобы не перегружать пищеварение. Чем больше в блюде содержится разных продуктов, тем больше ферментов нужно выделить поджелудочной железе для их усвоения. Такая работа может перегрузить орган, если он ослаблен, и спровоцировать его нарушения.Дополнительно диетолог посоветовала употреблять кисломолочные продукты, которые положительно влияют на кишечную микрофлору.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Михаилом Гинзбургом был назван наиболее вредный завтрак для пожилых людей.

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