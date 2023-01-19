В каком количестве может быть опасен кофе?

«В день можно выпивать не более 400 миллиграммов кофеина, или четырёх чашек», - уточнила специалист.

Диетолог Тихомирова предупредила в интервью об опасности злоупотребления таким напитком как кофе.Медик отметила, что слишком большие дозировки употребляемого кофеина негативно сказываются на самочувствии. Тонизирующий и бодрящий эффект кофе при его постоянном приеме снижается из-за привыкания. Кроме того, кофеин способствует активному выведению из организма важных для здоровья микроэлементов, препятствует усвоению некоторых питательных веществ. Вдобавок из-за стимулирующего действия на нервную систему может вызывать нарушения сна. Все это способствует различным дефицитам в организме, его истощению и выгоранию, нервозности и раздражительности, проблемам с щитовидной железой.Елена Тихомирова добавила , беседуя с «Лайфом», что в некоторых случаях даже небольшое количество кофеина может оказывать заметное действие, вызывая сосудистые изменения, сокращение сосудов, учащенное сердцебиение, повышенную возбудимость. Людям с такой особенностью лучше совсем не употреблять его, а также нужно следить за количеством в рационе других напитков или продуктов, содержащих кофеин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление большого количества рыбы ученые связывают с повышенным риском появления рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.