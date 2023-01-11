Сильный холод обостряет риски сердечных болезней и диабета

«Ишемическая болезнь сердца имеет форму "холодовой ишемии": когда у человека при выходе на улицу рефлекторно спазмируют сосуды сердца и может случиться инфаркт миокарда», - объяснил Алексей Жито.

«Если у пациента уже были нарушения углеводного обмена или тем более сахарный диабет, то нарушение углеводного обмена на этом фоне может очень быстро сформироваться», - констатировал специалист.

Врач Жито напомнил в интервью о том, что очень холодная зимняя погода может стать тяжелым испытанием для многих людей, имеющих хронические проблемы со здоровьем. В частности, резкий перепад температур при выходе на улицу способен негативно повлиять на организм в случае ишемической болезни сердца (ИБС). Для данного заболевания характерна плохая проводимость сосудов из-за скопления в них атеросклеротических бляшек. Холод, заставляющий сосуды спазмировать, может стать при ИБС пусковым механизмом для развития опасных состояний.Беседуя с «Лайфом», врач добавил, что в морозы также могут обостряться риски нарушений, ассоциированных с диабетом. Такому обострению способствует рефлекторное усиление аппетита и повышающееся количество съедаемой пищи.Также Жито указал на то, что в сильный холод здоровье человека может сильно пострадать из-за неправильного дыхания – через рот. Подобным образом можно спровоцировать переохлаждение дыхательных путей и легких вместе с последующими осложнениями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно вовремя узнать начавшуюся пневмонию.

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