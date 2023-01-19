Ежедневно съедаемое яблоко помогает от закупорки артерий

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яблоки

Исследования показывают, что употребление одного яблока в день может помочь избежать посещения кардиолога.

В испытаниях с участием здоровых взрослых людей среднего возраста одно яблоко, съедаемое ежедневно в течение четырех недель, посодействовало снижению уровня холестерина. Именно его повышенный уровень и отложение в виде бляшек содействует появлению ишемической болезни сердца. Увеличение холестеринового налета внутри сосудов снижает кровоток, что может вести к катастрофическим последствиям, таким как сердечный приступ, стенокардия и инсульт.

Врачи подчеркивают, что питание является важнейшим фактором, когда речь идет о здоровье сосудов и артерий. Согласно данным, опубликованным в Journal of Medicinal Food, ежедневное употребление яблок помогает снизить воздействие вредного холестерина.

Специалисты поясняют, что антиоксиданты (полифенолы), содержащиеся в яблоках, замедляют окисление, с которым связано образование «плохого» холестерина ЛПНП, образующего бляшки в артериях. Если окисление замедляется, больше шансов, что частицы ЛПНП-холестерина будут просто вымываться из организма. Это помогает предотвратить закупорку артерий бляшками, формирующимися из них.

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Медики констатируют, что артерии могут начать забиваться бляшками уже в раннем возрасте, тогда как по мере взросления  их количество лишь накапливается. Особенно интенсивно эти холестериновые образования закупоривают артерии у мужчин после 45 лет и у женщин после 55 лет – в этом возрасте для них возрастает риск опасных проблем с сердцем.

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