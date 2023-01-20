Врач Матвеев: продукты с триптофаном помогают избавляться от стресса

«Избавиться от стресса поможет регулярное употребление бананов, ананасов, сыра».

Яйца.

Орехи (исключение – миндаль).

Мясо птицы.

Жирная рыба.

Соя.

Врач Николай Матвеев отметил в интервью:Беседуя с порталом Pravda.Ru, кандидат медицинских наук уточнил , что этих продуктах содержится высокая концентрация триптофана. Данная аминокислота необходима организму для синтеза серотонина – гормона, обеспечивающего позитивное эмоциональное состояние, а также крепкий сон ночью. В организме людей, которые подвергаются стрессу и тяжело на него реагируют, обычно снижен уровень серотонина.Матвеев рассказал, что триптофан, помогающий организму производить серотоиин, содержат определенные продукты. Такие продукты следует включать в рацион для лучшей сопротивляемости стрессу и восстановления нервной системы. Медик перечислил особенно богатые триптофаном продукты.Николай Матвеев предупредил, что для лучшего усвоения триптофана организм должен получать кислород и солнечный свет. Он порекомендовал совершать пешие прогулки или заниматься другой физической активностью на свежем воздухе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые неприятные ночные симптомы могут возникать из-за нездорового состояния щитовидной железы.

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