Врач Матвеев: продукты с триптофаном помогают избавляться от стресса

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сыр

Бананы и сыр содержит аминокислоту триптофан, и они были названы в числе продуктов, полезных для восстановления от стресса.

Врач Николай Матвеев отметил в интервью:

«Избавиться от стресса поможет регулярное употребление бананов, ананасов, сыра».

Беседуя с порталом Pravda.Ru, кандидат медицинских наук уточнил, что этих продуктах содержится высокая концентрация триптофана. Данная аминокислота необходима организму для синтеза серотонина – гормона, обеспечивающего позитивное эмоциональное состояние, а также крепкий сон ночью. В организме людей, которые подвергаются стрессу и тяжело на него реагируют, обычно снижен уровень серотонина.

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Матвеев рассказал, что триптофан, помогающий организму производить серотоиин, содержат определенные продукты. Такие продукты следует включать в рацион для лучшей сопротивляемости стрессу и восстановления нервной системы. Медик перечислил особенно богатые триптофаном продукты.
  • Яйца.
  • Орехи (исключение – миндаль).
  • Мясо птицы.
  • Жирная рыба.
  • Соя.
Николай Матвеев предупредил, что для лучшего усвоения триптофана организм должен получать кислород и солнечный свет. Он порекомендовал совершать пешие прогулки или заниматься другой физической активностью  на свежем воздухе.

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Врач Матвеев: продукты с триптофаном помогают избавляться от стресса


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Николай Матвеев
Николай Матвеев
ЗОЖ
врач высшей категории, кандидат медицинских наук
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Теги : борьба со стрессом, триптофан, Николай Матвеев