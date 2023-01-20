Врач Матвеев: продукты с триптофаном помогают избавляться от стресса
Бананы и сыр содержит аминокислоту триптофан, и они были названы в числе продуктов, полезных для восстановления от стресса.
Врач Николай Матвеев отметил в интервью:
«Избавиться от стресса поможет регулярное употребление бананов, ананасов, сыра».
Беседуя с порталом Pravda.Ru, кандидат медицинских наук уточнил, что этих продуктах содержится высокая концентрация триптофана. Данная аминокислота необходима организму для синтеза серотонина – гормона, обеспечивающего позитивное эмоциональное состояние, а также крепкий сон ночью. В организме людей, которые подвергаются стрессу и тяжело на него реагируют, обычно снижен уровень серотонина.
Матвеев рассказал, что триптофан, помогающий организму производить серотоиин, содержат определенные продукты. Такие продукты следует включать в рацион для лучшей сопротивляемости стрессу и восстановления нервной системы. Медик перечислил особенно богатые триптофаном продукты.
- Яйца.
- Орехи (исключение – миндаль).
- Мясо птицы.
- Жирная рыба.
- Соя.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые неприятные ночные симптомымогут возникать из-за нездорового состояния щитовидной железы.
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Николай Матвеев
ЗОЖ
врач высшей категории, кандидат медицинских наук
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