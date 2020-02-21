Названы 5 лучших продуктов, обеспечивающих устойчивость к стрессу
Чтобы обеспечить организму устойчивость к стрессу, включите в рацион некоторые продукты, - например, овсянку, орехи. Пятерка лучших продуктов, помогающих легче справляться с рутинным напряжением, названа специалистами в журнале Fit for Fun.
Овсянка. Содержит много витаминов В1 и В3, поддерживающих хорошее состояние нервной системы. Ее употребление стимулирует образование серотонина: высокий уровень этого гормона эффективно обеспечивает устойчивость к стрессу.
Орехи. Делают нас менее восприимчивыми к стрессу благодаря составу, богатому витаминами группы B, калием, железом. Ученые называют этот продукт пищей для ума ха способность поддерживать мозговую активность.
«Орехи – одни из лучших борцов со стрессом, поскольку обеспечивают нас особенно большим количеством магния. Минерал подавляет передачу возбуждения на нервы, вызывающие напряжение, и успокаивает нервную систему», - поделились эксперты.
Бананы. Продукт помогает сохранять «железные» нервы своим комплексом витаминов группы В, магния и калия. Последний, помимо способности снимать нервное раздражение, также нормализует кровяное давление.
Темный шоколад. Содержит определенные антиоксиданты, снижающие в организме уровень гормонов стресса.
Жирные сорта рыбы. Насыщены омега-3 жирными кислотами, оказывающими успокаивающее действие за счет снижения уровня гормонов адреналина, который выделяется организмом при стрессе. Продукт должен быть в меню по крайней мере один раз в неделю.
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