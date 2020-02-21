Названы 5 лучших продуктов, обеспечивающих устойчивость к стрессу

«Орехи – одни из лучших борцов со стрессом, поскольку обеспечивают нас особенно большим количеством магния. Минерал подавляет передачу возбуждения на нервы, вызывающие напряжение, и успокаивает нервную систему», - поделились эксперты.

Содержит много витаминов В1 и В3, поддерживающих хорошее состояние нервной системы. Ее употребление стимулирует образование серотонина: высокий уровень этого гормона эффективно обеспечивает устойчивость к стрессу.Делают нас менее восприимчивыми к стрессу благодаря составу, богатому витаминами группы B, калием, железом. Ученые называют этот продукт пищей для ума ха способность поддерживать мозговую активность.Продукт помогает сохранять «железные» нервы своим комплексом витаминов группы В, магния и калия. Последний, помимо способности снимать нервное раздражение, также нормализует кровяное давление.Содержит определенные антиоксиданты, снижающие в организме уровень гормонов стресса.Насыщены омега-3 жирными кислотами, оказывающими успокаивающее действие за счет снижения уровня гормонов адреналина, который выделяется организмом при стрессе. Продукт должен быть в меню по крайней мере один раз в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших продуктах , способствующих снижению уровня сахара в крови.