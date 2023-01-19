Неприятные ночные симптомы могут объясняться нездоровой щитовидной железой

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расстройства сна

Расстройства сна, обильная ночная потливость, апноэ во сне, синдром беспокойных ног – все это может быть следствием того, что щитовидная железа перестала нормально функционировать.

Если человек начинает чаще жаловаться на неприятные ночные симптомы, можно предположить, что возникли проблемы с щитовидной железой. Наиболее распространенными патологиями железы являются гипотиреоз и гипертиреоз – оба нарушения оказывают негативное влияние на качества сна, способствуют дискомфортным состояниям по ночам.

Гипертиреоз является состоянием, при котором в организме возникает избыток гормонов, выделяемых щитовидной железой. Гипотиреоз, напротив, характеризуется их дефицитом. Ученые констатируют, что оба типа могут пересекаться с такими нарушениями сна, как бессонница, обструктивное апноэ во сне или синдром беспокойных ног, информирует The Health Site.

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Кроме того, гипертиреозу свойственны следующие явления.
  • Раздражительность.
  • Трудности со сном.
  • Нервозность.
  • Постоянное напряжение.
  • Частая потребность в мочеиспускании
  • Ночные поты.
  • Ночной зуд.
Гипотиреоз, с другой стороны, может проявляться следующими признаками.
  • Повышенная зябкость, чувствительность к холоду ночью.
  • Боль в мышцах.
  • Боль в суставах, нарушающая сон.
  • Ночной зуд.
Кроме того, нездоровая щитовидная железа может быть причиной постоянной дневной усталости.

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