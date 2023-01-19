Неприятные ночные симптомы могут объясняться нездоровой щитовидной железой

Раздражительность.

Трудности со сном.

Нервозность.

Постоянное напряжение.

Частая потребность в мочеиспускании

Ночные поты.

Ночной зуд.

Повышенная зябкость, чувствительность к холоду ночью.

Боль в мышцах.

Боль в суставах, нарушающая сон.

Ночной зуд.

Если человек начинает чаще жаловаться на неприятные ночные симптомы, можно предположить, что возникли проблемы с щитовидной железой. Наиболее распространенными патологиями железы являются гипотиреоз и гипертиреоз – оба нарушения оказывают негативное влияние на качества сна, способствуют дискомфортным состояниям по ночам.Гипертиреоз является состоянием, при котором в организме возникает избыток гормонов, выделяемых щитовидной железой. Гипотиреоз, напротив, характеризуется их дефицитом. Ученые констатируют, что оба типа могут пересекаться с такими нарушениями сна, как бессонница, обструктивное апноэ во сне или синдром беспокойных ног, информирует The Health Site.Кроме того, гипертиреозу свойственны следующие явления.Гипотиреоз, с другой стороны, может проявляться следующими признаками.Кроме того, нездоровая щитовидная железа может быть причиной постоянной дневной усталости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы опасно высокого уровня сахара в крови можно заметить в определенных частях тела.

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