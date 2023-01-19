Неприятные ночные симптомы могут объясняться нездоровой щитовидной железой
Расстройства сна, обильная ночная потливость, апноэ во сне, синдром беспокойных ног – все это может быть следствием того, что щитовидная железа перестала нормально функционировать.
Если человек начинает чаще жаловаться на неприятные ночные симптомы, можно предположить, что возникли проблемы с щитовидной железой. Наиболее распространенными патологиями железы являются гипотиреоз и гипертиреоз – оба нарушения оказывают негативное влияние на качества сна, способствуют дискомфортным состояниям по ночам.
Гипертиреоз является состоянием, при котором в организме возникает избыток гормонов, выделяемых щитовидной железой. Гипотиреоз, напротив, характеризуется их дефицитом. Ученые констатируют, что оба типа могут пересекаться с такими нарушениями сна, как бессонница, обструктивное апноэ во сне или синдром беспокойных ног, информирует The Health Site.
Кроме того, гипертиреозу свойственны следующие явления.
- Раздражительность.
- Трудности со сном.
- Нервозность.
- Постоянное напряжение.
- Частая потребность в мочеиспускании
- Ночные поты.
- Ночной зуд.
- Повышенная зябкость, чувствительность к холоду ночью.
- Боль в мышцах.
- Боль в суставах, нарушающая сон.
- Ночной зуд.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы опасно высокого уровня сахара в крови можно заметить в определенных частях тела.
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