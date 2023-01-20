«Чечевица содержит фитоэстрогены – это как бы предшественники эстрогенов, женских половых гормонов», - сказала специалист.

«Когда начинается менопауза, женщина становится более раздражительной, уязвимой. Чечевица эти процессы корректирует и компенсирует», - поделилась Соломатина.

Врач-диетолог Соломатина напомнила, что в женском организме после 40-ка начинается своеобразная перестройка, обусловленная предстоящим прекращением период фертильности и наступлением менопаузы. В, частности, в этом возрасте происходит сокращение уровня главного женского полового гормона эстрогена, которое отражается на многих аспектах здоровья и самочувствия. Эстроген обеспечивает женщинам защиту сердечных болезней, крепость мышц и костей, поддерживает моложавость. Снижение его концентрации ассоциируется с риском сердечных приступов, остеопороза, интенсивного внешнего старения, набора лишнего веса.В интервью «Москве 24» Соломатина отметила, что женщинам в возрасте после 40 лет особенно полезно есть чечевицу – этот продукт помогает поддерживать уровень гормонов.Кроме того, чечевица насыщена магнием – микроэлементом, обеспечивающим поддержку сердцу. Другой ее компонент – кальций – важен для крепких костей и развитых мышц.Также врач отметила позитивное влияние чечевицы, содержащей антиоксиданты (биофлавоноиды, антоцианы) на центральную нервную систему женщин.Медик добавила, что антиоксидантные вещества чечевицы способны, помимо прочего, препятствовать воспалительным процессам и клеточным деформациям, ведущим к развитию рака.Помимо прочего, чечевичная клетчатка улучшает работу пищеварения и нормализует стул, содействует оздоровлению кишечной микрофлоры и вместе с этим – укреплению иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные и вредные свойства присущи сыру.

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