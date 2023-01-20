Женщинам в возрасте после 40 лет особенно полезно есть чечевицу

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чечевица

Благодаря входящим в состав веществам чечевица эффективно поддерживает работу организма у женщин возрастом после 40 лет, заявила диетолог Елена Соломатина.

Врач-диетолог Соломатина напомнила, что в женском организме после 40-ка начинается своеобразная перестройка, обусловленная предстоящим прекращением период фертильности и наступлением менопаузы. В, частности, в этом возрасте происходит сокращение уровня главного женского полового гормона эстрогена, которое отражается на многих аспектах здоровья и самочувствия. Эстроген обеспечивает женщинам защиту сердечных болезней, крепость мышц и костей, поддерживает моложавость. Снижение его концентрации ассоциируется с риском сердечных приступов, остеопороза, интенсивного внешнего старения, набора лишнего веса.

В интервью «Москве 24» Соломатина отметила, что женщинам в возрасте после 40 лет особенно полезно есть чечевицу – этот продукт помогает поддерживать уровень гормонов.

«Чечевица содержит фитоэстрогены – это как бы предшественники эстрогенов, женских половых гормонов», - сказала специалист.

Кроме того, чечевица насыщена магнием – микроэлементом, обеспечивающим поддержку сердцу. Другой ее компонент – кальций – важен для крепких костей и развитых мышц.

Также врач отметила позитивное влияние чечевицы, содержащей антиоксиданты (биофлавоноиды, антоцианы) на центральную нервную систему женщин.

«Когда начинается менопауза, женщина становится более раздражительной, уязвимой. Чечевица эти процессы корректирует и компенсирует», - поделилась Соломатина.

Медик добавила, что антиоксидантные вещества чечевицы способны, помимо прочего, препятствовать воспалительным процессам и клеточным деформациям, ведущим к развитию рака.

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Помимо прочего, чечевичная клетчатка улучшает работу пищеварения и нормализует стул, содействует оздоровлению кишечной микрофлоры и вместе с этим – укреплению иммунитета.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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