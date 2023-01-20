Диетолог Стеценко рассказала о полезных и вредных свойствах сыра

«Сырные белки по составу аминокислот близки к белкам тканей и органов человека, поэтому они считаются самыми полезными. Также в сыре содержатся незаменимые аминокислоты – лизин и метионин, триптофан», - рассказала диетолог «Известиям».

«30–50 граммов сыра в день достаточно для пользы. Если же нужно ограничивать жир в рационе, то рекомендуется сыр не больше 30% жирности, а еще лучше — не больше 20%», - объяснила Екатерина Стеценко.

Врач-диетолог Екатерина Стеценко перечислила в интервью полезные и вредные свойства сыра. Специалист отметила, что продукт делает полезным высокое содержание белка и микроэлементов (фосфор, кальций), которые благоприятно влияют на работу организма.Кроме того, сыр является поставщиком витаминов А, D и группы В (В1, В2, В12). Данные микроэлементы играют большую роль в поддержании иммунитета и неврологического здоровья.В то же время, обратила внимание Стеценко, сыр является продуктом, который содержит много жира и калорий. Если есть его без учета данной особенности, то здоровье наверняка пострадает, а также произойдет прибавка в весе. Диетолог предупредила, что человек не должен съедать более 70 граммов жира за день.Диетолог подчеркнула, что характерный свойством сыра является его насыщенность солью, чьи высокие дозы пагубно сказываются на состоянии сосудов, давлении и противопоказаны людям с гипертонией, излишками веса. Кроме того, при слишком активном потреблении соли из организма быстрее вымывается кальцийВредным сыр может оказаться и для людей с такими проблемами, как артрит, склонность к мигреням. Сыр может способствовать обострениям суставных болей из-за большого количества белка и головных болей – из-за содержания в нем тирамина.По мнению Стеценко, наиболее полезными являются белые сыры, в частности, адыгейский, – в них меньше жира и соли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сыра может помогать организму лучше справляться со стрессом.

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