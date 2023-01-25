Кому не следует пить чай с лимоном?

«Чай с лимоном даст гораздо больше витаминов, если съедать дольку лимона после чаепития», - считают специалисты ведомства.

«такой напиток бодрит примерно как кофе».

Представляющая Роспотребнадзор Екатерина Антипова сообщила, что лимон обладает способностью активизировать пищеварение, поддерживать тонус и бодрость. Кроме того, как источник большого количества витамина С он положительно влияет на состояние кровеносных сосудов.В то же время, добавила Антипова, употребление лимона противопоказано при некоторых болезнях: среди них желчнокаменная болезнь, гастрит, язвенная болезнь желудка, изжога.В свою очередь, чай с лимоном может вызывать неприятные ощущения у людей, чувствительных к кофеину. По словам Антиповой, добавление цитруса в чай усиливает действие напитка –Кроме того, чай с лимоном не следует пить в вечернее время, в противном случае могут возникать проблемы с засыпанием.Другой эксперт ведомства, диетолог Ирина Писарева, посоветовала воздерживаться от питья чая с лимоном в виде готового ароматизированного чая. Она заметила, что производители таких чаев часто добавляют в них искусственные добавки, имитирующие аромат и вкус цитрусов или ягод. Эти напитки не могут сравниться со свежезаваренным чаем, в который добавлены кусочки настоящих плодов и их сок – они не содержат органических витаминов и микроэлементов.Специалисты посоветовали россиянам всегда начинать день с приема жидкости – правильнее всего выпивать стакан чистой воды. Кофе и крепкий чай, употребляемые на пустой желудок, могут раздражать его слизистую, обострять имеющиеся пищеварительные нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки , употребляемые вечером, улучшают засыпание и сон.

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