Диетолог Гинзбург считает капусту самым полезным овощем

«Капуста богата аскорбиновой кислотой, фолатами, пищевыми волокнами и сернистыми соединениями — например, индол-3-карбинолом, а если квашеная, то еще и пробиотическими бактериями», - отметил врач.

«Доказано, что регулярное употребление капусты значительно снижает вероятность рака толстой и прямой кишки», - сообщил медик.

Диетолог Гинзбург рассказал, что считает обычную белокочанную капусту самым полезным овощем в питании россиян. Специалист назвал ее «идеальным продуктом» для людей, которым хочется оставаться стройными, молодыми и здоровыми, добавив, что овощ подходит для повседневного питания.По словам Гинзбурга, капуста благодаря комплекту всех веществ, содержащихся в ее составе, может оказывать противовоспалительные, противоопухолевые свойства.Кроме того, в капусте присутствуют фитоэстрогены, и за счет их весьма высокой концентрации ее потребление помогает женщинам сглаживать неприятные симптомы климакса. Еще один плюс – она содержит много клетчатки и является низкокалорийной. Употребляя блюда из капусты, можно долгое время оставаться сытым, не испытывая тяги к лишним перекусам. К тому же улучшается состояние кишечной микрофлоры.В то же время при аллергии и индивидуальной непереносимости, а также при наличии заболеваний ЖКТ (включая язву желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит, холецистит) капуста обычно противопоказана.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Наталья Лазуренко посоветовала для улучшения защиты от рака чаще есть брокколи.

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