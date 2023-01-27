Врач посоветовала есть орехи для защиты от тромбов и болезней сердца
Для людей, ежедневно употребляющих орехи, снижается риск смерти от болезней сердца, об этом сообщила диетолог Лиза Афинская.
По словам специалистки, орехи являются продуктом «важнейшим для здоровья сердца».
«Орехи особенно полезны для сердца благодаря ценным жирам в составе, способствующим снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению "хорошего" (ЛПВП). Их регулярное употребление на 30-50 процентов снижает риск развития сердечных приступов и уменьшает риск летального исхода от болезней сердца», - рассказала Лиза Афинская.
Она добавила, что в составе орехов присутствуют и другие вещества, укрепляющие здоровье сердца. В частности, это калий, витамин Е и витамин В9, а также клетчатка, которые благоприятно влияют на состояние и функционирование кровеносных сосудов.
Диетолог уточнила, что орехи также содержат аминокислоту аргинин. Под действием аргинина в организме вырабатывается оксид азота, помогающий расслаблять сосуды, улучшающий кровоток. Таким образом, человек становится лучше защищен от образования тромбов.
«Также орехи помогают снизить риск диабета второго типа и возникновения камней в желчном пузыре», - поделилась Афинская.
Диетолог подчеркнула: есть орехи нужно умеренно – не более горсти (30-40 граммов) в день.
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Лиза Афинская
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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