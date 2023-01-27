Врач посоветовала есть орехи для защиты от тромбов и болезней сердца

«Орехи особенно полезны для сердца благодаря ценным жирам в составе, способствующим снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению "хорошего" (ЛПВП). Их регулярное употребление на 30-50 процентов снижает риск развития сердечных приступов и уменьшает риск летального исхода от болезней сердца», - рассказала Лиза Афинская.

«Также орехи помогают снизить риск диабета второго типа и возникновения камней в желчном пузыре», - поделилась Афинская.

По словам специалистки, орехи являются продуктом «важнейшим для здоровья сердца».Она добавила, что в составе орехов присутствуют и другие вещества, укрепляющие здоровье сердца. В частности, это калий, витамин Е и витамин В9, а также клетчатка, которые благоприятно влияют на состояние и функционирование кровеносных сосудов.Диетолог уточнила, что орехи также содержат аминокислоту аргинин. Под действием аргинина в организме вырабатывается оксид азота, помогающий расслаблять сосуды, улучшающий кровоток. Таким образом, человек становится лучше защищен от образования тромбов.Диетолог подчеркнула: есть орехи нужно умеренно – не более горсти (30-40 граммов) в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать при постоянном употреблении кофе.

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