Профессор Кутушов объяснил, почему отказался от кофе

«Кофе может помочь при пониженном давлении (однократное употребление повышает АД на 10 мм рт.ст.), однако его постоянное употребление увеличивает риск развития ряда заболеваний», - заявил Михаил Кутушов.

«Если у вас есть симптомы ПМС, миомы, кисты или отеки, то причиной тоже иногда может являться кофе», - предупредил профессор Кутушов.

Профессор Кутушов объяснил в своем телеграм-канале, почему принял решение отказаться от кофе. Он отметил, что репутация этого напитка является весьма противоречивой: наряду с данными о полезных свойствах кофе имеются сведения о том, что его питье связано с негативными процессами в организме.Кутушов высказался о том, что кофе может помогать чувствовать себя лучше гипотоникам. Но при постоянном употреблении с большой вероятностью возникнет привыкание, и действие напитка вряд ли будет ощутимым.По словам токсиколога, привычка пить кофе провоцирует образование камней в почках из-за способности кофеина увеличивать содержание кальция в организме. Еще одна проблема – кофе мешает усваиваться железу, и при его активном потреблении могут появиться железодефицитная анемия, а также проблемы с щитовидной железой, чья работа тесно связана с поступлением минерала в организм.Также люди, потребляющие свыше 250 мг кофеина в день, становятся подвержены беспокойству, выгоранию, раздражительности, проблемам со сном. Все это может стать последствием постоянной стимуляции кофеином нервной системы, ведущей к ее перенапряжению и истощению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка есть кашу на завтрак может вредить здоровью

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