Диетолог Джутова: избыток фруктозы вредит печени

«То, что глюкоза вреднее фруктозы, – миф. Оба этих моносахарида имеют как преимущества, так и недостатки», - констатировала специалист.

«Переизбыток фруктозы ведет к жировому гепатозу, а глюкоза сверх меры грозит пациенту сахарным диабетом», - цитирует специалиста РИАМО.

Общеизвестно, что сладкое является нежелательным продуктом при многих проблемах со здоровьем, но бытует мнение, что десерты на фруктозе менее опасны, чем сласти на основе «традиционного» сахара, то есть, глюкозы. Диетолог Марьям Джутова опровергла в интервью справедливости этой теории, пояснив, что в большом количестве фруктоза может причинять ущерб, не уступающий тому, который связан с избытком глюкозы.Джутова заострила внимание на том, что при употреблении фруктозы она почти полностью усваивается печеночными клетками. Таким образом, неумеренное употребление продуктов, содержащих фруктозу, вредит печени, способствует увеличению в ней жира и появлению жировой болезни органа.Врач подчеркнула: сласти любого типа, независимо от того, какой вид сахара используете для их изготовления, должны употребляться исключительно умеренно. Кроме того, полезно знать некоторые правила их относительно безопасного приема: в частности, не есть сладкое на голодный желудок или употреблять их вместе с белком. Употреблять фрукты и сухофрукты также нужно с осторожностью, тем более, что они являются источником фруктозы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно употреблять отруби

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