Диетолог Рыкалова рассказала, как правильно употреблять отруби

«Отруби нельзя есть тем, у кого в желчном пузыре уже образовались камни. Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его», - уточнила врач-диетолог.

«Их можно есть один месяц, а потом как минимум на еще один месяц необходимо делать перерыв».

Диетолог Татьяна Рыкалова рассказала в интервью, как нужно употреблять отруби, чтобы не навредить своему здоровью. Специалист отметила, что благодаря их поеданию очищается покрытая ворсинками внутренняя поверхность кишечника. Это улучшает всасываемость микроэлементов из пищи.Если имеются такие проблемы как застой желчи, загиб желчного пузыря, отруби полезно есть на ночь, поделилась Рыкалова.Беседуя с «Москвой 24», медик Татьяна Рыкалова обратила внимание на то, что есть отруби постоянно не нужно, это даже небезопасно. Она объяснила , что в этом случае продукт будет препятствовать достаточному усвоению витаминов и минералов из пищи, способствовать развитию их дефицитов.Диетолог констатировала, что людям, употребляющим отруби, необходимо делать перерывы в их приеме.Эксперт добавила, что в день безопасной нормой отрубей является количество, не превышающее 20 граммов. Кроме того, важно пить много воды, в противном случае возникнут запоры. Начинающим диетолог посоветовала есть отруби, добавляя их в другие блюда или смешивая с кефиром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиросодержащие продукты можно есть при похудении.

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