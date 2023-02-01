Соевый соус и кофе названы среди продуктов, вызывающих появление целлюлита

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соевый соус

По словам нутрициолога Алены Добровольской, некоторые продукты и напитки делают целлюлит более обширным и выраженным.

Женщинам, которые хотят сделать целлюлит менее заметным, специалист посоветовала пересмотреть свой рацион. Только лишь коррекция питания не избавляет от неэстетичной «апельсиновой корки» – Добровольская отметила, что

«рекомендуется также нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и минимизировать стресс».

Что касается рациона, в нем должно минимизироваться количество продуктов и напитков, которые усиливают проявление целлюлита. В идеале такие продукты нужно исключить из питания совсем.

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«Исключите из рациона так называемый пищевой мусор – фастфуд, чипсы, сухарики и другие снеки. Сократите потребление изделий из пшеничной муки, а также сахара и соли. Откажитесь от майонеза и не злоупотребляйте соевым соусом», - посоветовала Алена Добровольская.

Беседуя с «Газетой.Ru», она добавила, что для уменьшения целлюлита следует уменьшить и количество потребляемого кофеина – любительницам кофе лучше не пить его многочисленными чашками. О сладких газированных напитках, магазинных пакетированных соках и вовсе нужно забыть раз и навсегда.

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