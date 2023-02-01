Врач Малиновская: доступные продукты могут дать много кальция

«Наш организм не умеет синтезировать кальций самостоятельно, а его нехватка может привести к самым разным проблемам со здоровьем. Очень важно получать этот минерал в достаточных количествах», - сказала Малиновская «Мосленте».

«Молочные продукты – молоко, йогурт, сыры, творог – лидеры по содержанию этого минерала. В одном стакане молока может содержаться до трети суточной нормы», - поделилась эксперт.

Врач напомнила в интервью, что от получения кальция зависит прочность зубов и скелета, работа мышц, состояние нервной системы и деятельность сердца. Дефицит важного микроэлемента чреват возникновением мышечных спазмов, появлением аритмии, ухудшением аппетита.Врач назвала наиболее простым способом обеспечивать организм кальцием употребление богатых им продуктов. Специалист добавила, что по мере приближения пожилого возраста потребность человеческого тела в кальции возрастает.Говоря о том, какие продукты особенно богаты кальцием, Малиновская сообщила, что они могут быть вполне доступными.Кроме того, кальций содержится в сухофруктах, орехах, сардинах, листовых овощах, бобовых, сыре тофу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что есть много фруктов вредно для здоровья печени.

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