Врач Малиновская: доступные продукты могут дать много кальция
Большим количеством кальция в своем составе отличаются простые и доступные продукты – например, молоко, творог или сардины, заявила медик Ольга Малиновская.
Врач напомнила в интервью, что от получения кальция зависит прочность зубов и скелета, работа мышц, состояние нервной системы и деятельность сердца. Дефицит важного микроэлемента чреват возникновением мышечных спазмов, появлением аритмии, ухудшением аппетита.
«Наш организм не умеет синтезировать кальций самостоятельно, а его нехватка может привести к самым разным проблемам со здоровьем. Очень важно получать этот минерал в достаточных количествах», - сказала Малиновская «Мосленте».
Врач назвала наиболее простым способом обеспечивать организм кальцием употребление богатых им продуктов. Специалист добавила, что по мере приближения пожилого возраста потребность человеческого тела в кальции возрастает.
Говоря о том, какие продукты особенно богаты кальцием, Малиновская сообщила, что они могут быть вполне доступными.
«Молочные продукты – молоко, йогурт, сыры, творог – лидеры по содержанию этого минерала. В одном стакане молока может содержаться до трети суточной нормы», - поделилась эксперт.
Кроме того, кальций содержится в сухофруктах, орехах, сардинах, листовых овощах, бобовых, сыре тофу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что есть много фруктов вредно для здоровья печени.
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Ольга Малиновская
ЗОЖ
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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