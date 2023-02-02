Врач Мирная: одним из провокаторов отеков могут быть полезные продукты

148 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/step-1-the-process-of-cooking-dumplings-homemade-cottage-cheese-dumplings-with-cherry-sauce-on-a-wooden-background-a-traditional-ukrainian-dish_24072493.htm#query=cottage%20cheese&position=9&from_view=search&track=sph
творог

Эндокринолог Светлана Мирная рассказала о часто встречающихся причинах появления отеков.

Врач Мирная проинформировала, что на способность организма поддерживать водный баланс и не задерживать жидкость в тканях влияет соотношение электролитов натрия и калия.

«Избыток в организме натрия становится причиной накопления избыточной жидкости, а недостаточное поступление калия провоцирует отеки», - сообщила медик.

В комментарии «Газете.Ru» эндокринолог отметила, что уровень натрия повышает употребляемая в пищу соль.   Если в рационе человека присутствует много продуктов глубокой переработки , готовых к употреблению, можно не сомневаться: он съедает много соли.

«Провоцируют отеки колбасы и сосиски, мясные и рыбные консервы, сыры, фастфуд, соусы, чипсы и сухарики», – уточнила Светлана Мирная.

Также врач заострила внимание на том, что появление отеков часто бывает связано с чрезмерным потреблением простых углеводов. Специалист объяснила, что при усвоении углеводов в мышцах и печени образуется гликоген, помогающий организму вырабатывать энергию. Гликоген обладает свойством притягивать воду.

Провокаторов отеков могут быть, как ни странно, полезные продукты – например, сухофрукты или молочные изделия   (тот же творог). При употреблении молочных продуктов значительно повышается инсулин, который взаимодействует с альдостероном (гормон), влияющим на задержку жидкости.

Названы полезные продукты, которые могут навредить здоровью


Напомнила медик и о том, что появлению отечности способствует прием  алкоголя – его расщепление запускает процессы, нарушающие водно-солевой баланс.

Что помогает избежать отеков утром: объясняет врач Шаповаленко


Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных причинах постоянной усталости и отсутствия энергии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Мирная
Светлана Мирная
ЗОЖ
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог назвала основные причины появления отеков
Отеки: в чем причина и как их убрать?
Почему появляются отеки? Эндокринолог назвала причины
Теги : отеки, причины нарушения, Светлана Мирная