Репа способствует защите организма от рака и быстрого старения

«Если мы говорим о выведении свободных радикалов, то витамин C – это один из тех самых продуктов антивозрастной терапии, направленной против старения», - заметила Лазуренко.

«В репе есть железо, которое является катализатором превращения в очень многих реакциях, в том числе и в работе щитовидной железы. С возрастом все обменные процессы начинают потихоньку угасать. Репа – один из немногих продуктов, которые могут дарить долголетие», – сказала специалистка «Москве 24».

Диетолог и эндокринолог Лазуренко рассказала в интервью, что репа является скромным дешевым продуктом, который содержит в своем составе мега-полезные для защиты здоровья вещества. В частности, корнеплод насыщен витамином C, улучшающим состояние сосудистой системы и кровообращение. Медик отметила, что достаточное получение витамина С защищает организм от быстрого старения.Врач добавила, что репа также содержит витамины группы B. Кроме того, в ней много серы – микроэлемента, без которого невозможно активное долголетие.Способствует репа и защите организма от развития рака. По словам медика, в корнеплоде присутствует глюкорафанин – данное вещество обладает способностью защищать клетки организма от мутационных изменений, ассоциированных с образованием злокачественной опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать при частом употреблении лапши быстрого приготовления.

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